Feestvarken: CL 65 AMG

Door: REDACTIE

Mercedes' huistuner wordt veertig! Om dat te vieren brengt het bedrijf, inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige Mercedes-dochter die jaarlijks 20.000 wagens aflevert en 700 mensen in dienst heeft, twee speciale versies op de markt. De CLK 63 AMG Black Edition bespraken we eerder al. De tweede is deze CL 65 AMG 40th Anniversary Edition. Onderhuids is dit een CL 65 AMG als alle andere. De V12 is dus onveranderd goed voor 612pk.

Binnenin vinden we veel fijn leder en wordt de sportiviteit door carbon inlegstukken benadrukt. Het belangrijkste kenmerk is evenwel de Alubeam lak. Die speciale tint breekt het licht op een andere manier dan een klassieke autolak. Daardoor ziet het er volgens Mercedes uit alsof de CL met vloeibaar metaal is bedekt. Exclusiviteit is gegarandeerd, want van deze jubileumuitgave bouwt AMG slechts veertig stuks. De helft daarvan wordt naar de VS verscheept.