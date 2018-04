Mercedes past R-Klasse aan

Door: REDACTIE

Mercedes voert aanpassingen door aan de R-Klasse. Die moeten de verkopen van de crossover uit het slop helpen. Het uiterlijk wordt opgefrist en pakt vooral uit met een verse neus. Daarop prijkt een nieuwe voorbumper en ronde mistlichten. Ook achteraan wordt voortaan een nieuw bumperschild gemonteerd.

In het gamma vinden we een nieuwe instapper. Een rol die de 231pk sterke R 280 voor z'n rekening neemt. Om verder in de prijs te kunnen snijden is die overigens met achter- in plaat van met vierwielaandrijving beschikbaar. Helemaal bovenaan het gamma vinden we een verbeterde R 500. Van die 5,5l V8 steeg het vermogen met dik 80 paarden (tot 388pk) terwijl het verbruik terugloopt.