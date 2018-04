Brabus CL is snelste coupé

Door: REDACTIE

Dat voor opgepepte Mercedessen bij huismerk AMG terecht kon, wist u al. Maar tuner Brabus doet daar doorgaans nog een schepje bovenop. Onder meer door de AMG-versie als uitgangspunt te nemen. Ditmaal wijkt de veredelaar af van z'n gebruikelijke recept want het vertrok van de ‘gewone' Mercedes CL 600. Middels enkele ingrepen, waaronder een nieuwe krukas, een tot 6,3l opgeboord cilinderblok en natuurlijk 2 turbo's wordt de twaalfpitter liefst 730 paarden rijk. De trekkracht zou 1.320Nm bedragen, maar omdat de tandwielen van de arme vijftrapsautomaat dan zouden splijten, wordt het op 1.100Nm elektronisch ingeperkt.

Wanneer de CL door de handen van Brabus gegaan is, en officieel Brabus SV12 S Biturbo Coupé heet, rondt hij de sprint naar 100km/u in 4 tellen. Na 11,9 seconden gaat de wijzer voorbij 200km/u en het is pas gedaan als de teller 340km/u aanduidt. Begrensd nota bene, maar met die topsnelheid is het volgens Brabus de snelste coupé ter wereld. Omdat het oog ook wat wil, wordt de CL met specifieke velgen, bumperschilden en grille bedacht. Al dat motorgeweld kost af-fabriek net geen € 179.000.