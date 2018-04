Clubsport: Audi TT gescalpeerd

Door: REDACTIE

Audi heeft zich vergrepen aan z'n eigen TT. Dit weekend presenteert het in Oostenrijk de TT Clubsport quattro, gebaseerd op de huidige TT Roadster. Het studiemodel krijgt een koetswerkkit, een agressiever ogende grille, gigantische 20-duims lichtmetalen wielen, compactere spiegels en oranje remzadels die de aanwezigheid van keramische stoppers in de verf moeten zetten. Maar de meest frappante wijziging is natuurlijk het ontbreken van het een dak. Zelfs een voorruit waarvan kan gesteld worden dat ze enig nut heeft, is er niet. In de plaats daarvan zit een glazen windvanger die uitloopt boven de portieren.

Het interieur wordt eveneens met oranje elementen opgevrolijkt en heeft bovendien recht op meer uitgesproken kuipzetels en vierpuntsgordels. Onder de kap zit de 2.0 TFSI benzinemotor die in het Volkswagen-Audi-gamma vermogens tussen 200 en 260pk kent, maar voor de gelegenheid toch nog even naar 300pk gekitteld wordt. De krachtbron zit daarenboven helemaal bloot onder de motorkap. Een afdekking dempt het geluid en zet gewicht op de weegschaal, en dat is uiteraard niet gewenst. Die 300 paarden zetten hun hoeven gelukkig niet allemaal via de voorwielen in het asfalt. De naam maakt al duidelijk dat permanente vierwielaandrijving is voorzien. Over de prestaties wordt overigens met geen woord gerept. Toch zeggen de Duitsers dat ze over een beperkte reeks van de Clubsport nadenken. Als er maar voldoende mensen hun handtekening onder de bestelbon willen zetten.