Nieuwe Seat Altea freetrack

Door: REDACTIE

Seat realiseerde zijn eerste compacte terreinwagen SUV die wordt aangedreven door 200 pk (benzine) en 170 pk (diesel) sterke motoren: de Altea Freetrack. Het is een avontuurlijk getinte wagen, afgeleid van de Altea XL en waaraan het vierwiel aangedreven systeem van het hydromechanische type met Haldex techniek is aan toegevoegd. De auto heeft een 40 mm grotere bodemspeling dan het basismodel. Uiterlijk valt de wagen op door de geïntegreerde zwarte kunststof bumpers en wielbogen. Zij geven de auto een avontuurlijke look en beschermen tevens het koetswerk bij het rijden op ruig terrein. De Freetrack staat op exclusieve 17-duims wielen waarop specifieke banden met een grote diameter zijn getrokken.

De benzinemotor is de 2.0 TFSI van 200 pk waarmee een topsnelheid wordt bereikt van 214 km/uur en de 100km/u vanaf stilstand worden afgelegd in 7,5 seconden. Een gemiddeld verbruik van 9,4 liter op 100 wordt door de constructeur opgegeven. De diesel is de 2.0 TDI van 170 pk; goed voor een maximum snelheid van 204 km, een acceleratietijd van 8,7 seconden en een verbruik van 6,8 liter per 100 km.

Interessant zijn de 593 liter grote koffer, de achterzetels die tot 16 cm kunnen worden verschoven en de gordijnen naast de achterste passagiers om aan nieuwsgierige blikken te ontsnappen. Verder noteerden wij een royale uitrusting zoals ESP, bandendrukcontrole, dubbele klimaatregeling, sensors voor de lichten en de regen, snelheidsregelaar, boordcomputer, radio CD en MP3 speler met bediening op het stuur...