Nissan Qashqai veiligste auto ooit

Door: REDACTIE

Uit de nieuwste lichting EuroNCAP botsproeven is de veiligste auto sinds de oprichting van de organisatie, inmiddels meer dan 10 jaar geleden, tevoorschijn gekomen. Nissan's nieuwe compacte SUV Qashqai vestigde een monsterscore voor de bescherming van de inzittenden. Het model wordt met vijf EuroNCAP-sterren beloond, maar dat is niet uitzonderlijk. De corresponderende score van 37 punten is dat wel. Dat betekent dat het model de maximale score haalde in zowel de frontale impact als bij een zijdelingse botsing tegen een paal. En dat heeft geen enkele auto hem ooit voorgedaan. Vooral de zijdelingse impact vormt voor de constructeurs nog vaak een hinderpaal, omdat de vervormbare ruimte (die de kracht absorbeert) beperkt is. De bescherming voor kleine kinderen is ook uitstekend, daarin scoort de Qashqai 4 op een maximum van vijf sterren. De voetgangerbescherming scoort 2 sterren.

De Europese veiligheidsorganisatie gaf tegelijk ook de resultaten van de Kia Carens vrij. Die monovolume scoorde voor de bescherming van volwassenen, kinderen en voetgangers achtereenvolgens vier sterren (27 punten), drie sterren en één ster.