Nieuwe Seat berline in 2009

Door: REDACTIE

Seat werkt aan twee nieuwe modellen. Dat bevestigde voorzitter Erich Schmitt vandaag aan de media. Het gaat om een grote berline en een break-afgeleide. Beiden komen ze in 2009 op de markt. De productie zal geschieden in Seat's productiefaciliteit in Martorell, waar ook de andere modellen van de band lopen. Daar is nog voldoende capaciteit aanwezig.

Hoe de berline zal heten, is nog niet duidelijk. Eerder al circuleerde de naam ‘Bolero', maar dat is volgens Seat niet correct. Wel duidelijk is dat het merk afstapt van z'n voorliefde voor monovolumes en weer een conventionele berline op de markt zet. De in 2004 gelanceerde Toledo, voorzien van een monovolume-koets met een kontje, valt bij het cliënteel immers niet in de smaak. Het actuele model is gebaseerd op het Audi A3-platform (lees VW Golf-onderstel), maar de bodemplaat van het nieuwe exemplaar komt wellicht uit een hoger segment. De vormgeving, van de hand van landgenoot Luc Donckerwolke, suggereert dynamisme.