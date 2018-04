Peugeot 207 CC Roland Garros

Door: REDACTIE

Peugeot en de Franse Tennisfederatie delen het bed. De meest tastbare vrucht van die overeenkomst zijn de speciale Roland Garros-uitvoeringen van het merk. Die vallen doorgaans erg in de smaak; er gingen er de afgelopen jaren een half miljoen van over de toonbank. Nu werd beslist dat de samenwerking tussen de twee partners nog vijf jaar doorgaat, komt er zo goed als zeker weer een speciale uitvoering. Een voorproefje daarvan staat tijdens het eerstvolgende tornooi in de tribune; de 207 CC Roland Garros.

Ditmaal wijkt Peugeot af van z'n donkergroene koetswerkkleur. De koetswerkkleur van deze uitvoering stemt overeen met die van het tennisballetje. Het model is gebaseerd op de 207 CC Sport Pack, en krijgt een volledig met leder bekleed interieur, zetelverwarming vooraan, een hifi-pack en een GPS-radiotelefoon van het type RT3. Een Roland Garros-embleem siert de flanken. Onder de kap zit een 1.6l benzinemotor met 120pk en 160Nm. Officieel is dit een studiemodel, maar ga er maar van uit dat u hem binnenkort bij de dealer vindt.