Nu officieel: Renault Laguna III

Door: REDACTIE

Renault heeft nu ook zelf de eerste gegevens over de nieuwe Laguna vrijgegeven. Die debuteert in september op het Autosalon van Frankfurt en komt meteen als vijfdeurs en break (Grand Tour) naar de showroom. Het model groeit ten opzichte van de huidige versie. Vooral in de breedte, waar er 3,6cm bijkomt. Het dak wordt 1,2cm hoger, maar van bumper tot bumper is de vijfdeurs van de derde generatie slechts 1cm langer dan die van de tweede reeks. Het nieuwe onderstel is niet alleen stijver dan het vorige, het is ook lichter. Onder meer daardoor zet deze nieuwe generatie niet meer gewicht op de weegschaal. Integendeel; een vergelijkbare Laguna wordt zelfs 15kg lichter. Bij de afstelling van het onderstel werd vooral getracht de rolneigingen in de bochten verder te beperken. De antirolstang vooraan werd daarom 20% dikker. Achteraan is dat zelfs 50%.

Renault levert de Laguna III met minimaal 110 en maximaal 175pk. Er zijn drie nieuwe motoren. Twee diesels, met een inhoud van 1.5l en 110pk vermogen en een capaciteit van 2.0l voor 130pk (naast reeds gekende versies met 150 en 175pk). Van meet af aan is er één benzine die er eerder niet was; de 2.0 16v met 140pk. Alle versies worden standaard aan een zesbak gekoppeld. De 2.0 dCi 150 wordt ook leverbaar met een zestrapsautomaat.

De Laguna III mag zich verheugen op uitstekende, zo niet recordbrekende, scores in de EuroNCAP crashtests. Toch belooft Renault vooral verbeteringen op vlak van actieve veiligheid. De Franse constructeur zegt dat de Laguna het beste remsysteem in z'n klasse krijgt. ABS is uiteraard standaard en hetzelfde geldt voor stabiliteitscontrole. Nieuw zijn de adaptieve zij-airbags. Van frontale exemplaren zijn we inmiddels gewend dat ze zich aan de impact of het gewicht van de inzittenden aanpassen (vooral op duurdere wagens), maar voor zijdelingse plofkussens is dit een primeur.

Tot slot nog even melden dat Renault er alles aan doet om ons te overtuigen van de kwaliteit van deze nieuwe Laguna. Het bedrijf wil tegen 2009 tot de drie meest kwalitatieve merken ter wereld horen. Met 120 testmodellen werden dan ook meer dan 6 miljoen testkilometers gereden. De tijd zal uitwijzen of dat z'n vruchten heeft afgeworpen.