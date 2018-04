Vrijetijdsbreak van Peugeot 207

Door: REDACTIE

Peugeot heeft de 207 SW onthuld. Die kreeg een lijnenspel dat het midden houdt tussen dat van de 207 berline en de break-uitvoering (eveneens SW geheten) van grote broer 407. De vrijetijdsuitvoering wordt 119mm langer dan de eerder gelanceerde berline. Onder de originele stijldetails van het model rekenen we de dakrails (in luchtvaartstijl op sommige uitvoeringen) en de radicaal ver op de flanken doorgetrokken achterste luchtunits. Wie graag in het zonnetje zich, mag zich verheugen op een panoramisch open dak.

Peugeot stelde gebruiksgemak voorop bij het ontwerp van het interieur. Zo beschikt het model over een 60/40 neerklapbare achterbank die volgens de constructeur met één hand neer- en opklapbaar is. Het laadvolume van de break varieert in elk geval van 428l tot 1433l afhankelijk van de configuratie. Om het laden van kleine voorwerpen te vereenvoudigen, kan de achterruit afzonderlijk geopend worden. Omdat de laadcapaciteit hoger is dan die van de berline, werd de ophanging voor- en achteraan opnieuw afgesteld en is er een aangepaste sturing voor de elektrische stuurbekrachtiging.

De motorversies kennen we uiteraard al uit de 207-catalogus. De SW heeft dus recht op de HDi's met 90 en 120pk (met overboost-functie) die beiden 1.6l inhoud hebben. Bij de benzines vormt de 1.4 van 75pk de instapper. De andere opties komen voort uit de samenwerking tussen BMW en PSA. Het gaat om de 1.4 VTI van 95pk en de 1.6 VTi van 120pk.

Later wordt het aanbod aangevuld met een cross-country versie ‘Outdoor', en ook een sportieve 207 SW RC staat op de planning.