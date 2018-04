Skoda Scout op de markt

Door: REDACTIE

De stoere vierwielaangedreven versie van de Skoda Octavia Combi, de Scout, is bij ons op de markt. Het model in september vorig jaar voorgesteld op het Autosalon van Parijs en wordt op 23 en 24 juni feestelijk bij de dealers onthaald. Het model krijgt een 150pk sterke 2.0 FSI benzine of 140pk krachtige 2.0 TDI diesel onder de kap. Beiden zijn gekoppeld aan een zesbak. De eerste is er vanaf € 23.990 terwijl de zelfontbrander vanaf € 25.840 van eigenaar wisselt.