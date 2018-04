VW test Tiguan in Namibië

Door: REDACTIE

Het kleine broertje van de Touareg, de Tiguan, wordt op dit ogenblik volop getest in het Afrikaanse Namibië. De kleine SUV debuteert in september op het Autosalon van Frankfurt. Het prototype werd begin dit jaar in Detroit onthuld. Met deze veeleisende uithoudingstest sluit Volkswagen de ontwikkeling van het model af. We nemen de gelegenheid te baat om u wat extra informatie door te spelen.

VW bevestigt inmiddels de komst van vijf motorversies. Opvallend is dat die allen van drukvoeding voorzien zullen zijn. De TSI benzinemotoren (die zowel over een turbo als over een compressor beschikken) worden 150, 170 en 200pk rijk. Daarnaast vinden we TDI-diesels die 140 en 170pk zullen ontwikkelden. De voorwielen worden met het chassis verbonden door een McPheron ophanging terwijl achteraan een multilink-as wordt gemonteerd. Die zou goed functioneren in combinatie met de 4Motion vierwielaandrijving.

De optielijst wordt gespekt met enkele innovaties. Zo zal de Tiguan uitgerust kunnen worden met een navigatiesysteem van de laatste generatie. Dat duidt niet alleen op de weg, maar ook op het terrein de juiste richting aan. De RNS 500 audio-installatie kan gekoppeld worden met een iPod of andere MP3-speler. En dan hebben we nog parkeerhulp. De Tiguan wordt de eerste SUV ter wereld die tijdens het parkeren zelf voor de stuurbewegingen zorgt. Die techniek wordt bij de Touran geleend.