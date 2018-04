Update voor Jaguar XK en X-Type

Door: REDACTIE

Jaguar voert updates door bij twee van z'n modellen. De X-Type wordt voornamelijk voorzien van een meer uitgebreide basisuitrusting. Die omvat voortaan onder meer stabiliteitscontrole, drie hoofdsteunen op de achterbank, een 70/30 neerklapbare achterbank, boordcomputer en 17-duims lichtmetalen velgen. De enig uiterlijke wijziging is de grille met verchroomd gaas. Dat oogt moderner, aldus Jaguar.

Op de XK en XKR noteren we vooral het verdwijnen van de potsierlijke antenne. Die is voortaan mooi weggewerkt in de achtervleugel, zoals dat hoort bij een auto uit dit segment. Jaguar monteert ook nieuwe schakelaars en piano-zwarte sierlijsten rond het instrumentarium en de versnellingshendel. 20-duims lichtmetaal wordt standaard, net als een opgewaardeerde geluidsinstallatie, metaalkleurige pedalen en een verwarmbare voorruit.