V8 Koppensneller: Bentley Brooklands

Door: REDACTIE

Op het Autosalon van Genève stelde Bentley de Brooklands voor. Een nieuwe coupé die de kroon vormt op het huidige gamma. Het Britse luxemerk (eigendom van VW) gaf eerder aan dat er hoogstens 550 stuks van het model gebouwd zouden worden. Wellicht dat er inmiddels sprake is van enige spijt omwille van die beslissing, want het model verkoopt als zoete broodjes. De productie voor het eerste jaar is reeds volledig uitverkocht. Tijdens het eerste kwartaal van 2008 mogen de eerste gelukkigen hun exemplaar verwachten.

Inmiddels geeft Bentley wat meer specificaties van de vierzitter vrij. Onder meer de prestaties van het 2,6 ton zware vehikel vallen daarbij op. De 6,75l grote geblazen V8-motor wordt naar een niveau getild dat Bentley nooit eerder haalde. Het vermogen van 530pk (bij 4.000/min) is in dit segment respectabel, maar het koppel wordt tot een hallucinante 1050Nm (bij 3.250t/min) opgetrokken. Dat is nog beter dan de 500pk en 1.000Nm die de Arnage T bij z'n specs heeft staan. Een zestrapsautomaat krijgt al die trekkracht voor z'n kiezen, alvorens het naar de aangedreven achterwielen gaat. Die duwen de Brooklands in amper 5,3 tellen naar 100km/u gooien pas bij 296km/u de handdoek in de ring. Omwille van het hoge koppel, zijn de tussensprintjes nog indrukwekkender. Van 80 naar 120km/u accelereren neemt 3 tellen in beslag. Om al dat geweld af te remmen zitten vooraan 420mm- en achteraan 356mm grote remschijven in composietmateriaal. Met die afmetingen zijn het de grootste schijven die vandaag op een productievoertuig gemonteerd worden. En nog sterker; Bentley claimt dat de schijven dezelfde levensduur hebben als de auto. In wezen zijn ze dus onverslijtbaar.