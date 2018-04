Nissan koopt Belgische invoerder

Door: REDACTIE

Het bedrijf Marubeni Corporation is sinds 1966 de onafhankelijke Nissan-invoerder voor ons land. Eerder al raakte bekend dat Nissan in ons land zelf de invoer wilde controleren. Nissan's Europese hoofdkwartier zal daarvoor geen nieuw bedrijf oprichten (zoals Mitsubishi bijvoorbeeld wel deed), maar neemt alle aandelen van de huidige Belgische invoerder over. In de loop van volgende maand zal Nissan Belgium als volwaardige dochter van Nissan Europe van start kunnen gaan. Welk bedrag met de overname gemoeid is en of er gevolgen zijn voor het huidige personeelsbestand, is niet geweten.