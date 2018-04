Veiligheid Brilliance BS6 teleurstellend (upd)

Door: REDACTIE

De EuroNCAP botsproef resultaten voor de Brilliance BS6, uitgevoerd door Adac, zijn bekendgemaakt. De Chinese prijskraker die in ons land door Cardoen wordt ingevoerd, scoort een magere score van één enkele ster. De grote vierdeurs wordt immers enkel met ABS en twee frontale airbags geleverd. Bij de zijdelingse botsproef werden de tolerantiewaarden voor hoofd en torso onder meer door de afwezigheid van laterale plofkussens overschreden. De frontale aanrijding bracht eveneens problemen aan het licht. Zo vervormt de A-stijl zwaar en dringen de pedalen liefst 32cm het interieur binnen. Het stuurwiel verschuift, waardoor de frontale airbag z'n effect mist en de bestuurder met z'n hoofd tegen de opgeschoven voorruitstijl botst. Bovendien is het portier na een ongeluk enkel nog met zwaar gereedschap te openen. Bij Adac klinkt het dat zowel de overlevingsruimte als de toegankelijkheid voor hulpdiensten drastisch gereduceerd worden. Door die tekortkomingen grijpt de Brilliance naast z'n tweede ster, ondanks een aardige score voor de bescherming van kinderen op de achterbank (30 punten op een maximum van 39).

Het is een decennium geleden dat in het segment van de grote gezinswagens nog dergelijke teleurstellende resultaten werden behaald. De Rover 600, Saab 900 en Citroën Xantia strandden in 1997 eveneens op één ster na aftrek van een tweede exemplaar omwille van een ernstige tekortkoming.

Cardoen becijferde dat de Brilliance desondanks veiliger is dan de helft van de voertuigen die momenteel op de Belgische wegen rondrijden. De Chinese constructeur belooft alvast beterschap. Het merk ondertekende daartoe op 18 juni een verbintenis met de Duitse automobielbond ADAC waarin het z'n intentie om de veiligheid te verbeteren uit de doeken doet. De fabrikant probeert op die manier wellicht de (machtige) Duitse vereniging te sussen.