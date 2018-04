Cardoen stopt nu al met Brilliance

Door: REDACTIE

Autosupermarkt Cardoen stopt met de verkoop van de Chinese berline Brilliance BS6. Het bedrijf had van de Duitse hoofdzetel de exclusieve rechten verkregen om het merk in de Belux te verkopen. Slechts twee weken na het lanceringsweekend trekt zaakvoerder Karel Cardoen nu de stekker uit project omdat de resultaten van een door de Duitse automobielbond ADAC uitgevoerde crashtest (volgens EuroNCAP-normen) slechts één enkele ster opleverenden. De botsproef bracht ernstige gebreken aan het licht, vooral bij een zijdelingse aanrijding. Cardoen vindt die resultaten in tegenstelling tot eerdere berichtgeving -waar nog geschermd werd met het feit dat de Brilliance veiliger was dan de helft van de auto's op de Belgische wegen- onvoldoende. Negen klanten lieten zich reeds tot de aankoop van een Brilliance verleiden. Die krijgen hun geld terug.

Cardoen wil met de stopzetting van het model een krachtig signaal geven aan de Europese invoerder en de fabrikant, maar het bedrijf bevestigt zijn vertrouwen in het merk. Alle ogen zijn nu gericht op BS4; de middenklasser die het merk eind dit jaar in Europa op de markt zal brengen. Die zal standaard over zij-airbags beschikken en hoort in de EuroNCAP tests minstens drie sterren te scoren. Cardoen zal evenwel deze resultaten afwachten alvorens een beslissing over een Belgische commercialisering te nemen. De autosupermarkt gaat er eveneens van uit dat de weigering om de BS6 te commercialiseren geen breuk betekent met de Europese Brilliance-importeur.