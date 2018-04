Lek: VW Tiguan

Door: REDACTIE

Morgen geeft VW de eerste beelden van de VW Tiguan, z'n SUV in het Golf-segment, vrij. Maar op internet gaat het altijd wat sneller. We kunnen u dus de midi-SUV van Volkswagen in vol ornaat presenteren. Volkswagen is de eerste Europese constructeur die met een stoere asfaltridder voor de middenklasse op de markt komt. Lang zal het merk van z'n alleenheerschappij wellicht niet kunnen genieten. Bij VAG speelt Seat met de idee voor z'n eigen Tiguan en ook bij Ford wordt er hard aan een stads-4x4 met bescheiden afmetingen gewerkt.

Tiguan debuteert publiekelijk op het Autosalon van Frankfurt en staat nog dit jaar in ons land in de showroom. Als er meer nieuws binnenloopt over de uitrustings- en motorversies, houden we u vanzelfsprekend op de hoogte.