Officieel: BMW 1 Coupé

Door: REDACTIE

Er wordt al lang reikhalzend naar uitgekeken, maar nu zijn ze er echt: de eerste officiële beelden van de tweedeurs BMW 1 Coupé. Het model debuteert in september in Frankfurt en staat voor het einde van het jaar bij de Belgische verdelers.

Over de prijs kunnen we nog niets zinnigs zeggen. Wat BMW wel kwijt wilt, zijn de prestaties. Die zijn om U tegen te zeggen. Bij de lancering is er keuze uit drie motoren; 2 diesels en 1 benzine. Later volgen wellicht nog meer dociele motorversies. De instapper is de 120d die goed is voor 177pk en 350Nm. Erboven parkeren de Duitsers de 123d, een variant van hetzelfde blok, dat inmiddels goed is voor 204pk en 400Nm koppel. Die krachtbron zal ook de drie- en vijfdeursversies aandrijven en is de eerste in grote serie geproduceerde dieseleenheid die een specifiek vermogen van meer dan 100pk/liter laat optekenen. Dankzij Efficiënt Dynamics (waarover meer in ons nieuwsarchief) blijft het verbruik van de eerste diesel beperkt tot 4,8l/100km en neemt de tweede geneoegen met 5,2l/100km. De CO²-uitstoot die daarbij hoort is respectievelijk 128 en 138gr/km.

De strafste Coupé wordt de 135i. Die heeft een zescilinder oinder de kap die goed is voor 306pk en 400Nm koppel. Een M-versie lijkt niet in de pijplijn te zitten, maar met een sprinttijd van amper 5,3 tellen, rij je al menig (super-)sportwagen op een hoopje. De topsnelheid is bij alle modellen begrensd op 250km/u. BMW is zo in de wolken met de uitvoering dat ze hem vergelijken met de 2002 Turbo. Dat model rolde in 1973 voor het eerst van de band, was goed voor 170pk en geniet nog steeds een legendarische status.