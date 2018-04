Nieuw explosief: C63 van Mercedes AMG

Door: REDACTIE

AMG verdiende z'n sporen in de autosport reeds lang voor het in de schoot van Mercedes werd opgenomen. En in het Duitse Toerwagen Kampioenschap is het bedrijf nog steeds één van de smaakmakers. In het jongste seizoen schuift het merk met de Ster er een C-Klasse van de nieuwe generatie naar voren. Het broedermodel voor de openbare weg maakt nu z'n debuut. Het is de C 63 AMG; inmiddels de vijfde C die door AMG onder handen werd genomen. De eerste was de C 36 AMG uit 1993 (toen eveneens de eerste auto die door AMG en Mercedes samen was ontwikkeld).

De C 63 krijgt een V8 onder de kap. Die heeft een slagvolume van 6208cc, wat goed is voor een ontzagwekkend vermogen van 457pk. Dat is nauwelijks minder dan de 470pk van de raceversie. Het hele arsenaal wordt bij 6.800 krukasrotaties per minuut losgelaten. De meest potente C aller tijden schuift een gunstige vermogen/gewichtsverhouding van 3,6kg per pk naar voren. De door AMG ontwikkelde V8 is ook een koppelbeul. Bij 5000t/min is 600Nm trekkracht voorradig. Belangrijker is evenwel dat de bestuurder tussen 2000 en 6250t/min altijd meer dan 500Nm ten dienste van flukse tussensprintjes kan stellen.

De prestaties van deze AMG liegen er niet om. Z'n topsnelheid is omwille van het ‘gentlemens agreement' tussen de Duitse constructeurs nog steeds elektronisch begrensd bij 250km/u, maar dat het model tot meer in staat is, staat boven verdenking. Vanuit stilstand lanceert het model zich naar 100km/u in 4,5 tellen. Uiteraard zijn er uitvoerige aanpassingen aan de ophanging en het remsysteem gedaan.

Comfort moet je inboeten, al zal dat -AMG kennende- eerder binnen de perken blijven. De functionaliteit is dezelfde als bij eender welke andere C-Klasse, maar uiteraard worden in het interieur een aantal (discrete) sportieve stijlelementen gezaaid. Ook de koets neemt een agressievere pose aan. Als je in je achteruitkijkspiegel nog geen zicht hebt op de vier ovalen uitlaatstukken, dan zorgt de nieuwe motorkap met ‘power domes' er wel voor dat je weet welke explosieve kracht er onder de bestuurder z'n rechtervoet zit.