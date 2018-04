Alfa 8C Competizione uit de kleren

Door: REDACTIE

Alfa's 8C Competizione is al tijden uitverkocht en de vraag oversteeg in grote mate de limiet (een oplage van 500 stuks) die Alfa Romeo zichzelf heeft opgelegd. En de Italianen wilden van geen wijken weten. Maar de voorstelling van een topless exemplaar op het Concours d'Elegance de Villa d'Este gold als een teken aan de wand. De 8C krijgt een Spider die dezelfde 4691cc 90° V8 onder de kap krijgt. Goed voor 450pk en 470Nm koppel. Of Alfa Romeo deze variant even summier ter beschikking zal stellen van het cliënteel, is nog niet geweten.