Meer over Suzuki Splash

Door: REDACTIE

Suzuki heeft meer informatie vrijgegeven over z'n Splash. Dat wordt de vervanger van de Wagon R+, die eveneens als Opel Agila door het leven ging. Dat huwelijk houdt overigens stand. De naamswijziging naar Splash zet de nieuwe richting die de constructeur met het product wil inslaan in de verf. De Japanners willen optimaal profiteren van het succes van de Swift. Ze zien deze nieuweling dan ook eerder als een monovolumevariant daarvan, dan als een opvolger voor de R+. De afdeling marketing heeft zich er duidelijk mee gemoeid. De kleine gezinswagen is overigens al het vierde nieuwe Suzuki-model in amper drie jaar tijd, na de Swift, Grand Vitara en SX4. Suzuki hoopt er jaarlijks 60.000 van in Europa te slijten.

De Splash wordt 3,72m lang en biedt dankzij een van de R+ overgenomen hoge zithouding, voldoende ruimte voor vijf inzittenden. Voor de gelegenheid werd het platform va de Swift met 30mm ingekort (wat de wielbasis aan te zien is) en uiteraard drong een aangepaste afstelling van ophanging, stuurinrichting en dempers zich op. Onder de kap komen drie motoren; twee die benzine door hun cilinders jagen en één die diesel verbrandt. De eerste is een 1.0 driecilinder die tekent voor 65pk. Een 1.2l grote viercilinder levert dan weer 86pk. Beiden beschikken ze over vier kleppen per cilinder. De dieselmotor, 1,3l groot en 75pk sterk, is afkomstig van Fiat maar wordt door Suzuki onder licentie gebouwd in India.

Met welke veiligheidsvoorzieningen de basisversies werden bedacht, vermeldt Suzuki niet expliciet. We gaan uit van tenminste 2 airbags en ABS. Stabiliteitscontrole wordt leverbaar op een aantal versies en de collectie plofkussens kan tot 6 stuks uitgebreid worden.