Jaguar en Land Rover onder de hamer

Motorgigant Ford houdt zich niet langer van den domme als het om de verkoop van Jaguar en Land Rover aankomt. De in zwaar weer verkerende groep heeft nu zelfs een deadline gesteld voor de biedingen. Op 19 juli weten we wie de grootste kanshebbers zijn. Opvallend; Ford wil beide merken alleen samen van de hand doen. Een afzonderlijke verkoop van beide merken ziet het bedrijf niet zitten, terwijl dat volgens analisten nochtans een beproefde techniek is om de opbrengsten te maximaliseren. De achterliggende reden voor Fords keuze is niet bekend. Verder nieuws wordt nog deze maand verwacht.