Nieuwe Fiat 500 slaat in als bom

Door: REDACTIE

Amper een week na de officiële lancering is duidelijk dat Fiat met de reïncarnatie van de iconische 500 een succesnummer te pakken heeft. Het autootje dat gebouwd wordt op basis van de Panda, lokte afgelopen weekend meer dan een half miljoen Italianen naar de Fiat-verdeler. De productie voor dit jaar, vastgesteld op 58.000 stuks, is na enkele dagen al voor het overgrote deel uitverkocht. Tijdens het eerste volledige productiejaar 2008 denkt Fiat 120.000 wagentjes te kunnen bouwen, maar als de hype voortduurt, zijn dat er veel te weinig. Het is dan ook niet uitgesloten dat de introductie in andere Europese landen (sowieso pas voorzien deze herfst) nog wordt uitgesteld.

Fiat meldt inmiddels dat de 500 een heuse familie wordt. Er wordt druk gewerkt aan extra varianten. Een driedeurs break en een dakloze telg staan helemaal bovenaan de planning en komen zeker, net als een snelle Abarth-variant. In 2009 zet Alfa Romeo terug voet op de Amerikaanse markt. Dat Fiat ook met de 500 de oversteek wil wagen, wordt door de woordvoerder van het merk in ons land ontkend.