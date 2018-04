Tecshift voor Opel Vivaro 2.0 DTCI

Door: REDACTIE

Opel biedt de gerobotiseerde Tecshift zesversnellingsbak vanaf heden ook aan in de Vivaro 2.0 DTCI met 115pk en 290Nm. Het is de meest populaire krachtbron voor Opel's middelgrote besteller. De bak was eerder al leverbaar voor de 2.5 CDTI (145pk) en in modellen uit het Movano- en Combo-gamma.

De Tecshift biedt het gebruiksgemak van een automaat, gecombineerd met de zuinigheid van de handbak. De automaat maakt immers geen gebruik van een koppelomvormer, maar van een elektrisch bediende koppeling en stelmotoren voor de selectie van een versnelling. Hij verbruikt daardoor zelfs wat minder dan de handgeschakelde versie. Met een verbruiksgemiddelde van 7,5l/100km/u bedraagt de besparing 4 deciliter voor elke 100km. Aan de optie hangt een prijskaartje van € 1.150 (btw excl.).