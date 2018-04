Weer lek: Porsche 911 GT2

Door: REDACTIE

Porsche heeft nog een nieuwe telg uit het 997-programma in z'n mouw zitten. Dat is de GT2. Die Turbo-afgeleide is nog (even) geheim, maar de brochure van het nieuwe model is alweer uitgelekt. Vandaar dat we u de eerste foto's en technische gegevens nu al kunnen meegeven.

De snelle GT2 maakt gebruik van dezelfde turbotechnologie (met variabele schoepenverstelling) als de 997 Turbo. De toepassing ervan op een benzinemotor is een wereldprimeur. Uit het exact 3,6l grote zescilinderblok puurt Porsche liefst 530pk. Bij 6.500 toeren gaat heel de kudde aan het galopperen. Het vermogen wordt door een handgeschakelde zesbak geleid. In tegenstelling tot de vierwielaangedreven Turbo, zijn, het hier enkel de achterwielen die het asfalt moeten malen.

De prestaties liegen er niet om. De topsnelheid bedraagt 326km/u. De sprint naar 100km/u neemt 3,7 tellen in beslag en van stilstand naar 160km/u kan desgewenst in 7,4 seconden.