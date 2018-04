Verjaardagscadeau Mercedes M

Door: REDACTIE

De M is 10! En dat wordt gevierd bij Mercedes, want de SUV is een succes. Het afgelopen decennium wist het merk met de Ster er liefst 850.000 van aan de man te brengen. Een speciale reeks is de luxe terreinwagen z'n deel.

De gelimiteerde editie van de M is in slechts drie tinten verkrijgbaar; zwart, grijs en wit. Het koetswerk wordt voor de gelegenheid bedacht met specifieke titaniumkleurige 20-duims velgen en donkere lichtunits. Mercedes monteert ook de extra bodembeschermers, vooral vanuit esthetisch oogmerk, want het off-road-pakket dat de M meer terreinwaardig maakt, blijft optioneel.

Ook het interieur krijgt een specifieke aankleding; aluminium pedalen, aangepaste sierlijsten, ander leder en een donkere dakhemel maken het verschil. En uiteraard mogen specifieke logo's niet ontbreken. Mercedes kleedt het gros van de beschikbare motoren aan als ‘Edition 10'. De eerste leveringen zijn voor begin 2008.