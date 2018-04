Skoda Fabia: de break

Door: REDACTIE

De nieuwe Fabia staat in z'n hatchback-uitvoering sinds mei bij de Belgische verdelers. Het model is inmiddels aan z'n derde generatie toe. In september toont Skoda op het Autosalon van Frankfurt ook de break. Die wordt door de Tscjechen ook weer ‘Combi' gedoopt. De eerste foto van de functionele variant is net vrijgegeven. Gegevens wil de autobouwer nog niet kwijt. We kunnen wel al melden dat de productie ervan eind dit jaar van start gaat. Als alles volgens plan verloopt, dan beleeft de Fabia Combi z'n Belgische debuut in januari op het Autosalon van Brussel.