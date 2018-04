Porsche 911 GT2 officieel

Door: REDACTIE

Lang hebben we er niet op moeten wachten; hier zijn de eerste officiële beelden van de 997 GT2. Eind vorige week sijpelden de beelden uit de nieuwe brochure van het merk reeds door. Porsche besloot dan maar deze beelden vrij te geven.

Meer nieuws is er niet, maar voor de duidelijkhie herhalen we nog even de voornaamste cijfer. De 3,6l zescilinder boxermotor over de achteras levert dankzij een geavanceerde turbocompressor met variabele geometrie (een primeur voor een benzinemotor) liefst 530pk. De GT2 wordt enkel op de achterwielen aangedreven. Hij meet zich daardoor een extremer karakter aan dan de Turbo die met z'n permanente vierwielaandrijving beschaafder voor de dag komt.

De sprinttijd van de GT2 bedraagt amper 3,7 tellen. Hou het gaspedaal tegen de vloer dan duurt het vanuit stilstand slechts 7,4 seconden om 160km/u van de teller af te lezen. De topsnelheid wordt niet elektronisch beteugeld. Pas bij 326km/u is de pret over.