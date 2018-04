Door: REDACTIE

Ford zet Volvo nu toch in de etalage. De reus zit nog steeds in veel te nauwe schoentjes en lijkt daarom bereid heel z'n ‘Premier Automotive Group' af te stoten. Eerder werd Aston Martin al verkocht aan het Britse Prodrive (samen met een groep investeerders). Jaguar en Land Rover staan heden samen te koop. Eind deze week wil Ford daarop alle biedingen binnen hebben. En nu duikt het hardnekkige gerucht over een verkoop van Volvo, het enige nog overblijvende Europese luxemerk uit de portefeuille van de gigant met het Blauwe Ovaal, opnieuw de kop op. De Amerikaanse autotak van het merk zit uiteraard nog steeds verlegen om centen. Het rendabele Volvo kan dan ook flink wat opbrengen. Over de precieze omvang van de verkopen is nog heel wat onduidelijkheid. Vooral de positie van de Britse motorenfabriek in Bridgent, is van belang. Daar worden immers een groot deel van de motoren voor gans Ford's Premier Automotive Group gebouwd. Het is niet ondenkbaar dat Ford die in handen houdt om de toekomstige winsten op de bouw van motoren veilig te stellen.