GM koopt dieselfabrikant

Door: REDACTIE

General Motors maakt een joint venture met Penske Corporation om een aandeel van 50% aan te kopen in VM Motori, ontwerper en fabrikant van dieselmotoren en gevestigd in Cento, Italië. Deze investering bouwt voort op de bestaande relatie van GM met VM Motori, op GM's expertise in GM Powertrain Europe (met hoofdkantoor in het Italiaans Turijn) en op de sterke band van GM met Isuzu. Op het autosalon van Genève kondigde GM nog aan dat samen met VM motori een 2,9l V6 dieselmotor -in eerste instantie bestemt voor de Cadillac CTS- ging ontwikkelen. Nu stappen de twee dus ook echt in het huwelijksbootje. Na een lange relatie overigens, want VM Motori is op dit ogenblik reeds verantwoordelijk voor onder meer alle Chevrolet-diesels en de dieseleenheid van de Opel Antara.

GM zal zich uiteraard vooral bezig houden met het kalibreren en integreren van de motoren in z'n producten. Daarnaast wil het bedrijf zich concentreren op de ontwikkeling van de eerste industriële toepassing van een zuiver verbrandingsproces genaamd ‘closed-loop combustion control' (verbrandingscontrole in gesloten kringloop) en op de elektronische motorsturing en de nabehandeling van uitlaatgassen. VM is van plan de nieuwe unit te bouwen in zijn fabriek in Cento, Italië, en is verantwoordelijk voor de mechanische aspecten van het ontwerp, de ontwikkeling en het testen van de motor. Penske Corporation lijkt in de deal vooral een goede investering te zien. Het bedrijf, gevestigd in Bloomfield, Michigan, is een transportdienstenbedrijf dat actief is in autoverkoop en service via dealers, leasing van vrachtwagens, toeleveringslogistiek, fabricage van transportonderdelen en high-performance racing.