Kia werkt aan sportieve coupé

Door: REDACTIE

Kia zal in de toekomst een sportieve coupé aan z'n gamma toevoegen. Een voorbode daarvan wordt onthuld op het Autosalon van Frankfurt en vandaag is de eerste foto ervan vrijgegeven. De tweedeurs krijgt twee volwaardige en twee noodzitplaatsen. Het ontwerp ervan werd geheel bepaald in het Europese designcentrum van de constructeur. En ook de productie zal in Europa gehouden worden. Op meer dan dit plaagbeeld is het wachten tot dichter bij de voorstelling van het prototype.