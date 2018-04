Maserati Gran Turismo vanaf september

Door: REDACTIE

De nieuwe Maserati tweedeurs coupé Gran Turismo, vanaf september leverbaar, heeft als bijzonderheid meer een ruime reiswagen dan een specifieke sportwagen te zijn. Onder Ferarri-beheer was de coupé een loepzuivere sportwagen boordevol hoogstaande techniek maar sedert het merk tot de Fiat-groep behoort heeft men er een échte grote reiswagen van gemaakt. Uiterlijk is en blijft het een prachtige sportcoupé maar in tegenstelling met zijn concurrenten biedt de wagen thans ook achterin twee ruime plaatsen. Het nieuwe model staat weliswaar op het Quattroporte platform maar de wielbasis werd met 12,5 cm tot 2m94 ingekort. De opdracht voor Pininfarina bestond er duidelijk in de auto de vorm te geven van een sportmodel maar het innerlijke van een grote reiswagen. De Gran Turismo is 4m88 lang, 1m85 breed, heeft een kofferinhoud van 260 liter en weegt nagenoeg 1,9 ton. Het gewicht op de assen is ideaal in de verhouding 49 voor en 51 achter verdeeld.

Voor het niet zo zachte prijsje van ruim 110.000 Euro heeft men een body met look maar meteen een auto die in principe voor elke dag kan worden gebruikt. De 4.2 liter V8 heeft een vermogen van 405 pk en een koppel van 460 Nm bij 4.750 omw/min wat voldoende is voor een spurttijd van 0 tot 100 in 5,2 seconden, een remweg vanaf 100 km/u tot stilstand van 35 meter en een piek van 285 km per uur. Gekoppeld aan een zestrapsautomaat verbruikt de Gran Turismo 14,3 liter. Tegenover de Quattroporte zijn de verhoudingen tot 30 procent ingekort en bij het overschakelen wordt kortstondig de brandstoftoevoer afgesneden. Men kan manueel schakelen met lepels aan het stuur.

Als bijzonderheid zijn er de Xenon-bochtenlichten, remklauwen waarvoor men kan kiezen tussen zes kleuren, er is een palet van 19 wagenkleuren beschikbaar en verder heeft Maserati speciaal aandacht besteed aan een sofistisch audio-systeem met 30 Gigabyte opslagcapaciteit waarbij men de muziek kan beluisteren zoals in de Scala van Milaan of in de betere cinemazalen