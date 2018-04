KUGA is Ford's kleine SUV!

Door: REDACTIE

In 2006 toonde Ford op het Autosalon van Parijs het studiemodel iosis X. Een SUV met afmetingen die hem in de middenklasse plaatsen. Twee jaar later zal het merk met het blauwe ovaal de productieversie voorstellen op het Autosalon van Frankfurt. De SUV luistert naar de naam ‘Kuga' en wordt lijnrecht tegenover de gloednieuwe VW Tiguan gepositioneerd. Het model komt in de lente van volgend jaar op de markt.

Ford paste z'n kinetic design vormtaal toe op een compacte crossover. De autobouwer belooft -uiteraard- goede rijeigenschappen (Fords stokpaardje) en uitstekende terreincapaciteiten. Uit de tekst kunnen we afleiden dat alvast een deel van de versies met vierwielaandrijving leverbaar wordt. De Kuga zal in het Duitse Saarlouis van de band lopen.