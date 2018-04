Volkswagen komt met Logan-killer

Door: REDACTIE

Het succes van de goedkope Logan, van Renault-dochter Dacia, werkt nogal wat autoconstructeurs op de zenuwen. Toyota werkt hard aan een goedkope auto voor ontluikende markten. Met name Oost-Europa, Latijns Amerika en delen van Azië worden geviseerd. En nu mengt ook Volkswagen zich in de strijd. Op het Autosalon van Frankfurt verwachten we een eerste prototype van de Duitse budgetauto.

In wezen keert VW ermee terug naar z'n roots. De Kever was destijds ontworpen om een zo groot mogelijk aantal mensen mobiel te krijgen en bleek ook decennia lang een monstersucces. Ditmaal wordt het evenwel geen Volkswagen met hoofdletter. Het model krijgt volgens de eerste berichten immers een eigen merknaam. Of het ontwerp net als de Logan ook in het Westen zal gesleten worden is nog onzeker, maar een voorstelling in Frankfurt wijst alleszins in die richting.