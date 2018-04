Mercedes benzinemotor met dieseltechnologie

Door: REDACTIE

Mercedes werkt aan een nieuw type benzinemotor. Een krachtcentrale die het gros van z'n technologie overneemt van de moderne dieselmotor en daardoor krachtiger, schoner en zuiniger is. De motor is klaar, maar wanneer we hem in de eerste modellen mogen verwachten, is nog niet duidelijk.

Mercedes stelt een 1.8l viercilinder benzinemotor met de naam ‘DiesOtto' voor. Die is voorzien van een turbo met variabele geometrie, wat alleen Porsche het merk met de Ster voordeed, directe injectie en een driewegkatalysator. Het resultaat van dat huwelijk is een vermogen van liefst 238pk en een koppelkromme die tot 400Nm piekt. Waarden waarvan Mercedes claimt dat ze in tegenstelling tot de cilinderinhoud niet langer bij een compacte auto horen, maar perfect kunnen dienen om pakweg een S-Klasse aan te drijven.

Om het verbruik nog verder te kunnen reduceren, nam Mercedes de verbrandingscyclus van de dieselmotor onder de loep. Hoewel bij het starten en bij een hoge belasting de benzine in de cilinder nog steeds door een vonk tot ontploffing wordt gebracht, ontwikkelde het Duitse merk voor deellast (bij lage tot middelmatige omwentelingssnelheden) een specifieke verbrandingscyclus naar het voorbeeld van een dieselcentrale. Wanneer de motor die cyclus gebruikt, geschiedt de verbranding spontaan. Door de starter en generator ook nog eens in één enkele module onder te brengen, wordt nogmaals een besparing gerealiseerd. Mercedes beweert dan ook dat de eenheid genoegen kan nemen met 6l brandstof per 100km.