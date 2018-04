Nissan werkt aan innovatieve besteller

Door: REDACTIE

Nissan heeft z'n zinnen gezet op de bestel- en lichte vrachtwagenmarkt. Vorig jaar wist de constructeur wereldwijd al 490.000 voertuigen in die categorieën af te zetten, waarvan zo'n 10% in Europa. Wat belangrijker is, de afdeling van de constructeur die de Interstar, Cabstar en Atleon bouwt, is rendabel. Dat is een jaar eerder dan gepland. De Japanners zien wel wat in het segment en wil het aanbod tegen uiterlijk 2010 gevoelig uitbreiden. Verder heeft het merk z'n oog laten vallen op de boomende Russische, Oost-Europese en Turkse markt.

In oktober stelt Nissan op de Tokyo Motor Show alvast de NV200 voor. Een -naar eigen zeggen- innovatief concept voor een compacte bestelwagen. De schets is een opwarmertje.