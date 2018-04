Porsche Cayenne wordt hybride

Door: REDACTIE

Porsche's Cayenne heeft -helemaal terecht- de reputatie een benzineslurper te zijn. Maar de Duitsers hebben hun antwoord klaar... ze nemen hun toevlucht tot de hybride-techniek. Het resultaat is spectaculair te noemen.

Wanneer de eerste hybride Cayennes begin 2009 aan de klanten uitgeleverd worden, hebben die een 3,6l V6 FSI (directe benzine-injectie) onder de kap. Die krijgt een duwtje in de rug van een elektromotor die goed is voor 50pk. Het resultaat is spectaculair... De CO²-uitstoot daalt met 15% tot 216gr/100km en het verbruik gaat liefst 30% in de min. Van 12,9l/100km naar 8,9l/100km. Hoeveel de hybride moet kosten, komen we pas later te weten.

De volgende generatie van de Cayenne komt in 2010 op de markt. Daarvan is nu al zeker dat hij over een hybride-aandrijflijn zal kunnen beschikken. En ook Porsche's sportieve vierdeurs, de Panamera, komt met een energievriendelijke elektro-optie.