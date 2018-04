Eerste foto driedeurs Kia Cee'd

Door: REDACTIE

Kia heeft zopas de eerste foto van de driedeurs Kia Cee'd vrijgegeven. Dat model beleeft z'n wereldpremière op 11 september op het Autosalon van Frankfurt. De sportieve afgeleide van de Cee'd luistert naar de naam Pro-cee'd. Het model is gebaseerd op de "pro_cee'd" concept car die het bedrijf in de herfst van vorig jaar op het Autosalon van Parijs voorstelde. Het product is net als de vijfdeurs getekend in de Europese studio's van de constructeur (onder leiding van Peter Schreyer).

De driedeurs wordt lager, lichter en langer dan z'n zustermodel met vijf portieren. Hij wordt net als de reeds leverbare Cee'd en de Cee'd SW (break) die binnenkort op de markt verschijnt, gebouwd in Slowakije. De productie van de Pro-cee'd start in november. Kia denkt de eerste klanten begin 2008 te kunnen bedienen.