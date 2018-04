Nieuwe TFSI voor Audi A3: kleiner, krachtiger

Door: REDACTIE

Omdat het blokje al in de neus van de Golf hangt, is het niet echt een verassing: Audi biedt de compacte dubbel geblazen (het blok beschikt zowel over een compressor als over een turbo) 1,4l viercilinder voortaan aan in de A3 en -Sportback. Hoewel de krachtcentrale bestaat in versies tot 170pk (Golf GT), levert de eenheid in dit geval 125pk. De koppelkromme gaat niet boven 200Nm, maar je hebt die trekkracht wel tussen 1.500 en 4.000t/min permanent achter de hand. De A3 haalt er 100km/u mee in 9,6 tellen, wordt maximaal 203km/u snel en -vooral- neemt genoegen met 6,5l/100km over de gemengde cyclus. De sportback is in de sprint een fractie langzamer.