Bentley GT Speed met 610pk 322km/u snel

Door: REDACTIE

Bentley heeft zich nog eens over de Continental GT gebogen. Het resultaat is een meer extreme versie - de eerste Bentley ooit die de magische 200Mph-grens (322km/u) overschrijdt. Hij heeft z'n naam, Bentley Continental GT Speed, dan ook niet gestolen. Er ook nog een historische verankering want al in de jaren '20 van vorig eeuw werd die toevoeging gebruikt voor de meer assertieve Bentley.

De koets krijgt een meer agressieve lijn die niet alleen de GT Speed, maar ook de Contintental GT te beurt valt. Het W12 motorblok van de Speed wordt door de ingenieurs van 560 op 610pk gebracht, terwijl het voor de GT ongewijzigd blijft. De krachtigste biturbo stuwt Coupé naar 100km/u in 4,5 tellen. Dat is drie tienden sneller dan de reguliere Continental GT terwijl de hierboven geafficheerde topsnelheid een winst van (slechts) 4km/u betekent. De CO²-uitstoot zakt zowaar met 3,5% tot 396gr/km. Andere cijfertjes zijn een acceleratietijd tot 160km/u in 10,3 tellen en 2,3 seconden voor een tussensprintje van 80 naar 120km/u.

Om al dat vermogen efficiënt op het asfalt te krijgen en de bestuurder een scherper rijgevoel te geven, wordt het onderstel aangepast. De 20-duims velgen met 275/30 Pirelli P-Zero-rubbers zijn daarvan het meest in het oog springende element. Onzichtbaar zijn de nieuwe afstelling van de ophanging en een gewijzigde programmering voor de stuurbekrachtiging. De stabiliteitscontrole werd eveneens opnieuw geprogrammeerd. Het Bosch 8.1-systeem heeft nu ook een meer tolerante stand. Die houdt nog steeds een oogje in het zeil, maar laat al wat speelruimte.

De ophanging van alle nieuwe Continentals vaart wel bij wat verbeteringen die ook nog eens een gewichtsbesparing van 35kg opleveren. Niet dat de Coupé er -met nog steeds ruim 2,3 ton- een lichtgewicht van wordt. De koeling werd verbeterd, met dank aan de hertekende luchtinlaat een meer verticale positionering van het koelelement. Tegen een meerprijs zijn keramische remmen mogelijk (enkel met 20-duims-velgen). De schijven houden het daarbij zo lang uit als de auto zelf. De levensduur van de remblokken wordt verdubbeld. Om de puntjes op de i te zetten, melden we ook nog even dat de lichtunits hertekend zijn, dat er twee nieuwe koetswerktinten aan het palet zijn toegevoegd en dat de keuzemogelijkheden binnenin eveneens met 2 ledersoorten wordt uitgebreid. De Bentleys kunnen meteen besteld worden.