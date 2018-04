Nissan zegt neen tegen dronkaards

Door: REDACTIE

Nissan heeft een studiemodel voorgesteld dat de combinatie van alcohol en rijden aan banden legt. De Japanners gebruiken een aantal technologieën om vast te stellen of de bestuurder al dan niet te veel gedronken heeft. Blijkt dat het geval te zijn, dan kan het zover gaan dat de auto weigert te starten.

De nieuwe concept beschikt over een alcoholsensor die in de transmissiehendel is ingebouwd. Die detecteert een alcoholgeur in het handzweet van de bestuurder en blokkeert de transmissie als die een vooraf bepaalde drempel overschrijdt. Vragen hoeft de bestuurder zich daar niet bij te stellen, want een geluidssignaal en bericht op het scherm van het navigatiescherm zullen hem van z'n benevelde toestand op de hoogte brengen. In de bestuurders- en passagierszetels zijn nog twee extra sensoren aangebracht. Die ruiken de lucht in de cabine en als die hen niet bevalt wordt eveneens visueel en via een audioboodschap duidelijk gemaakt. Bovendien is in het dashboard een gezichtscamera geplaatst. Die houdt de bestuurder in de gaten. Als die afgeleid is of indommelt, kan het systeem met licht, geluid of desnoods rukken aan de autogordel de bestuurder weer tot de orde roepen.

Nissan zegt alleen dat het overweegt om sommige systemen in productie te nemen. Die inspanningen passen in een veiligheidsprogramma van de constructeur. Het merk wil in Japan tot een daling van het aantal gewonden en doden aan boord van z'n wagens komen. Ondanks een forse toename van het wagenpark hopen de Japanners in 2015 cijfers te kunnen voorleggen die vergelijkbaar zijn met 1995. Risicobestuurders het recht tot sturen ontzeggen is een mogelijke maatregel. Overigens denkt niet alleen Nissan in die richting. Saab experimenteert al geruime tijd met een aan de startknop gekoppelde alcoholtester.