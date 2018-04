Een beetje meer Kia Pro-cee'd

Door: REDACTIE

Kia heeft na het smoelwerk nu ook de kont van de derde telg van de Cee'd-familie de ether ingestuurd. Deze driedeurs mogen we begin 2008 in de showrooms verwachten. Het door Kia Pro-cee'd gedoopte model gaat de vijfdeurs en de break achterna. Compacte coupé's, zoals de Astra GTC en diens rivalen, zijn in Europa goed voor 12% van het C-segment. Een markt die voor zustermerk Hyundai te klein bevonden is om met z'n i30 (waarvan wel een break komt) te gaan bewerken, maar die Kia toch niet links wil laten liggen. De Pro-cee'd is gebaseerd op het prototype dat we afgelopen jaar onder dezelfde naam mochten bewonderen op de Parijse Autoshow. Het heeft enkel de voorvleugels en de motorkap gemeen met de vijfdeurs.