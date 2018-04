Laatste beurt voor Audi A8

Door: REDACTIE

Audi's A8 wordt net als concurrent BMW 7-Reeks stilaan een bejaarde dame. De constructeur uit Ingolstadt troost zich daarom de moeite om nog één keer de kraaiepootjes weg te werken. De uiterlijke wijzigingen zijn uiterst subtiel. Kenners zullen zich moeten beroepen op koetswerkkleuren, velgen of achterlichtunits.

Onderhuids werd wat grondiger tewerk gegaan. Aanpassingen aan de stuurinrichting en de ophanging moeten immers de jeugdigheid in het onderstel houden. En Audi introduceert eveneens een nieuwe instapper die zich onder de 3,2l V6 FSI met 260pk nestelt. Het direct ingespoten (FSI) benzineblok puurt 210pk uit 2,8l cilinderinhoud. De A8 zet er overigens nog potige prestaties mee neer want de sprint hoeft slechts 8 tellen in beslag te nemen. Toch is z'n voornaamste prestatie z'n beperkt verbruik van 8,3l/100km/u en een CO2-emissie die net onder 200gr/km duikt. Het model helpt op die manier mee Audi's uitstootgemiddelde terug te dringen.