Fiat komt weer met Fiorino

Door: REDACTIE

Herinnert u zich de Fiorino nog? Fiat kwam er in 1977 mee op de markt. Het model van de eerste generatie was gebaseerd op de 127. De tweede generatie van de bijzonder functioneel ogende besteller kwam in 1988 en was toen op de Uno gebaseerd. Het model bleef in Europa overigens in productie tot 2000 en loopt in z'n laatste vorm nog steeds in Brazilië van de band, uiteraard voor de bevoorrading van de plaatselijke markt. In principe werd de Fiorino afgelost door de Doblo, maar Fiat schijnt die naam (afgeleid van de oude munteenheid Florijnen) nu weer af te willen stoffen.

Het merk heeft immers een nieuwe compacte bestelauto klaar die in het gamma onder de huidige Doblo geparkeerd zal worden. Net als de grote bestelauto's van het merk gaat het om een alliantie met PSA, dus we mogen het model ook van Peugeot en Citroën verwachten. De modern ogende besteller debuteert vermoedelijk volgende maand in Frankfurt. Hij is uitgerust met twee asymmetrisch vormgegeven klapdeuren achteraan en er staat eveneens een personenwagenuitvoering op het programma. De productie geschiedt in het Turkse Tofas waar vanaf 2009 ook de volgende generatie Doblo van de band zal rollen.