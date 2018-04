Druppelsgewijs: Kia Sportcoupé

Door: REDACTIE

Kia voedt druppelsgewijs informatie over de Sportcoupé aan de pers. Eerder al kregen we een beeld van de neus en nu mogen we een blik werpen op de flanken. De 4,3 meter lange Coupé is nog slechts een concept car en geen model voor serieproductie. Dat Kia plannen in die richting heeft, is evenwel duidelijk. Het is niet ondenkbaar dat de 2+2-zitter de structuur deelt met de volgende generatie Hyundai Coupé. Daarvan is reeds aangekondigd dat die fors groter wordt en hij achterwielaandrijving krijgt. In Frankfurt krijgen we wellicht een beter zicht op de situatie.