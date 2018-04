Gelimiteerde uitgave Porsche Cayman

Door: REDACTIE

Porsche heeft een speciale editie van de Cayman bedacht. En omdat daarvoor best rond een thema gewerkt wordt, heeft het merk de Chronographen 1 opgediept. Een horloge dat 35 jaar geleden door Ferdinant Porsche werd getekend. Dat was zwart en deze speciale Cayman - Porsche Design Edition 1 geheten - is dat dus ook. Zowel vanbinnen waar leder en Alcantara worden gebruikt, als aan de buitenzijde waar de zwarte koetswerkkleur gecombineerd wordt met een specifieke striping in dezelfde tint.

Andere opsmuk voor het model omvat donker gepolijste 19-duims velgen, een met 1cm verlaagde ophanging en een speciale reiskit met onder meer een aktentas en -uiteraard- een horloge. Porsche bouwt exact 777 stuks, die allen genummerd zijn.