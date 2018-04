Skoda Fabia Combi in detail

Door: REDACTIE

Skoda presenteert op het Autosalon van Frankfurt de break-versie van de nieuwe Fabia. Een belangrijk model voor de constructeur. De Combi van de eerste generatie wist immers niet minder dan 630.000 klanten te bekoren.

De Combi groeit ten opzichte van z'n voorganger vooral in de hoogte. De daklijn op 1,98m van de grond betekent een toename van 4,6cm. Langer is de nieuweling nauwelijks. Z'n lengte van 4,24m is amper 7mm langer dan voorheen, maar de breedte nam wel toe tot 1,64m. Omdat de hogere daklijn een efficiëntere indeling van het interieur toelaat, is het koffervolume toch toegenomen tot 480l (+54l). Met neergeklapte achterzetels bedraagt de kofferinhoud voortaan 1.460l, wat 235l meer is dan voorheen. De Combi is eveneens leverbaar met een geïntegreerde fietsenhouder. Skoda legt voorts vooral de nadruk op de verbeterde materialen en de functionaliteit van het interieur.

Het motorenaanbod zal drie benzine- en evenveel dieselmotoren omvatten. Bij de benzineversies zijn dat de 1,2l 12v van 69pk, 1,4l 16v met 86pk en de 1,6l 16v met 105pk. Dieselrijders kiezen uit de 1,4 TDI met 69pk, hetzelfde blok met 80pk of de 1,9 TDI met 105pk. De krachtigste dieselversies zijn leverbaar met een dieselpartikelfilter. Alle motoren worden standaard aan een handgeroerde vijfbak gekoppeld, maar de 1,6l benzine is tegen een meerprijs ook leverbaar met een zestrapsautomaat.