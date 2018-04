Infiniti EX komt naar Europa

Door: REDACTIE

Nissan's luxe-dochter Infiniti heeft op het Pebble Concours d'Elegance de EX35 voorgesteld. Dat is één van de vier modellen waarmee het merk in de herfst van volgend jaar z'n Europese entree zal maken. De 4,6m lange EX houdt het midden tussen een break en een SUV, al is Nissan niet te verlegen om ook nog een Coupé in de mix te gooien. De 290pk sterke 3,6l zescilindermotor rust tussen de voorwielen. De aandrijving, uiteraard gepaard aan een automaat die in dit geval vijf verhoudingen kent, geschiedt via de achterwielen. Versies met permanente vierwielaandrijving zijn eveneens voorradig. De prestaties zijn nog niet vrijgegeven.

Wie tuk is op snufjes moet de EX alvast op z'n lijst zetten. En niet alleen om de veiligheidsuitrusting (o.m. stabiliteitscontrole en een waarschuwingssysteem voor het overschrijden van rijstroken). Infiniti vindt de klassieke parkeerhulp immers maar niets. Daarom krijg je bij hen een systeem dat met vier camera's een duidelijk hoogtebeeld geeft van wat zich rond je auto afspeelt. Nog zo'n hebbeding is zelfherstellende lak, waarin kleine krasjes spontaan verdwijnen. Een gegarandeerde hit op familiefeestjes.

In maart van volgend jaar komt de EX voor het eerst naar Europa. Hij debuteert dan op het Autosalon van Genève. Nissan brengt het merk dan in Europa op de markt en het zal dat niet simultaan doen, maar stad per stad. Een operatie die 2 jaar in beslag zal nemen. Naast de EX zullen er nog drie andere modellen het aanbod uitmaken. Het gaat om de G die zowel in berline- als coupé-uitvoering komt en de opvolger van de FX, die volgend jaar onthuld wordt. Het merk weet zelfs al te melden dat het in het volgende decennium met een opvolger van de M komt. En het belooft ook meteen een krachtige V6 diesel.