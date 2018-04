Skoda Fabia met pack Sport

Door: REDACTIE

De Fabia is met de in België populaire motoren voor het model zeker geen sportieveling, maar dat hoeven klanten zich voortaan niet meer aan het hart te laten komen. Skoda biedt vanaf volgende maand immers het pack Sport aan. Dat geeft het kleinste model uit het gamma een meer assertieve uitstraling. Het omvat een voorspoiler, dakspoiler, (nep-) diffuser achteraan en een specifiek sierstuk voor de uitlaat. Het pakket wordt meteen in de fabriek gemonteerd wat een onberispelijke plaatsing garandeert. De catalogusprijs van € 1.490 omvat geen enkele technische aanpassing. Het pakket is leverbaar voor alle versies en motoren.

Reeds bij de voorstelling vielen er Fabia met wit dak te bespeuren, maar die optie was tot op heden niet beschikbaar bij de verdelers. Het bij Mini geleende stijlkenmerk is eveneens vanaf heden leverbaar. Het witte dak wordt bij de productie, na het lakken van de ganse wagen, toegevoegd. Dit gebeurt door de portieren en

de kofferklep te verwijderen en het koetswerk af te schermen. Het dak wordt

licht opgeschuurd, wit gelakt, vernist en vervolgens wordt de auto weer geassembleerd. Het dak wordt steeds met 15- of 16-duimsvelgen gepaard. De prijs is variabel, afhankelijk van de versie waarmee de optie wordt gecombineerd.